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        Antalya'da kırsalda bulunan atıl durumdaki yapılar dönüştürülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 20:29 Güncelleme: 27.08.2023 - 20:56
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        Antalya'da kırsalda bulunan atıl durumdaki yapılar dönüştürülüyor
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        ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin, kırsal bölgedeki yapıları yenileyerek vatandaşların hizmetine sunduğu bildirildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin, Korkuteli Yazır Mahallesi'nde atıl halde bulunan çelik çatılı etrafı açık binayı çok amaçlı salona dönüştürdüklerini belirtti.

        Yapılardaki yenileme çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Temuçin, "Vatandaşlarımızın etkinliklerini yapabileceği kapalı bir alanı kazandırmış olacağız. Osmankalfalar Mahallesi'nde de okul olarak kullanılan binayı çok amaçlı salona çevirdik. Atıl durumdaki yapıları çok amaçlı salonlara dönüştürüyoruz. İki projenin toplam maliyeti 10 milyon lirayı buldu." dedi.

        Yazır Mahallesi Muhtarı Mehmet Kocaoğlu ise zamanında temelini atılan ve sadece çatısı yapılan binanın 18 yıldır atıl durumda olduğunu ve ekiplerin çalışmasıyla güzel bir salona sahip olduklarını ifade etti.

        Osmankalfalar Mahallesi Muhtarı Murat Duran da yıkılma noktasına gelen boş okulun belediye ekiplerince çok amaçlı hizmet binasına dönüştürüldüğünü ve çok güzel bir yapıya sahip olduklarını söyledi.​​​​​​​

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