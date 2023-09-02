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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'dan Antalya'ya atanan Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:01
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
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        ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'dan Antalya'ya atanan Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ersoy, Vali Şahin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ayrıca Bakan Ersoy, Vali Şahin ve kurum müdürleriyle Korkuteli ilçesinde toplantı yaptı.

        İlçenin ihtiyaç ve taleplerine yönelik planlama ve yatırım projelerini değerlendiren Ersoy, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek'ten ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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