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        GÜNCELLEME - Alanya'da safari aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 21:24 Güncelleme: 03.09.2023 - 21:24
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        GÜNCELLEME - Alanya'da safari aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, safari aracı ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden turistlerin sayısı 3'e çıktı.

        Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda R.Y. (61) idaresindeki 07 BAY 993 plakalı safari aracı ile aynı istikametteki R.Ö.(39) kontrolündeki 07 HOM 52 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, safari aracındaki Kazakistan uyruklu Arailmy Nugmanova (34) olay yerinde, Rus turist Olga Zhukova (61) ve Kazakistan uyruklu Symbat Nasipgali (2) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

        Her iki araçtaki 17 yaralının, 6'sının Türk, 7'sinin İsrail, 2'sinin Rusya ve 2’sinin ise Kazakistan uyruklu olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki aracın yan yana seyir ettiği ve çarpıştıktan sonra safari aracının refüje savulma anı görülüyor.

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