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        Antalya'da rampada lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü öldü

        Antalya'nın İbradı ilçesinde, rampada lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 08:41 Güncelleme: 14.09.2023 - 08:45
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        Antalya'da rampada lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü öldü
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        İsmail Ekici, Üzümdere Mahallesi'nde bir restoranın önündeki rampada 52 DL 324 plakalı kamyonetinden inerek, lastiğin arkasına tuğla koydu. Bu sırada tuğlanın kırılmasıyla hareket eden aracın altında kalan Ekici ağır yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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