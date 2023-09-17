Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahalesini aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:36 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahalesini aralıksız sürdürüyor.

        Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalara karadan devam ediliyor.

        Havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalara ara verdi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazöz, iş makinesi, itfaiye, su tankerleri, kamyon ve dozerlerle bölgede yoğun mücadele veriyor.

        Zorlu arazi şartları nedeniyle bazı bölgelerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Jandarma ve AFAD ekipleri ile bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

        AFAD personeli, bölgede görev alan ekiplere kumanya dağıttı. Çevre ilçelerden gelen bazı gönüllüler de yol kenarlarında yangın bölgesine gidenlere ayran ve su ikram etti.

        - Bazı vatandaşlar evlerinde nöbet tutuyor

        Bahçe Sokak'taki iki katlı evlerine alevlerin sıçramaması için mücadele veren İbrahim Avcı, AA muhabirine, Çayarası yaylasına çalışmaya gittiğini, yangını telefondan öğrendiğini söyledi.

        Kendisinin ve babasının avokado bahçesinin zarar gördüğünü bildiren Avcı, "Su motorum, hortumlar, meyve ağaçları yandı. Babam 80 yaşında onu tahliye ettik. Ekipler sağ olsun bölgede çalışmasını sürdürüyor. Evimin yanında yangın nöbeti tutuyoruz, ekiplere destek oluyoruz." diye konuştu.

        Yangını duyunca 40 kilometre uzaklıktaki Sapadere Mahallesi'nden gelen Sefa Ünal da arkadaşının evinin yanmaması için mücadele ettiklerini vurguladı. Ünal, "Alevlerin eve ulaşmasını engelledik. Su doldurup alevlere döktük. Duman da alevler de çok yoğundu. Ben daha önce Sapadere, Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarında da gönüllüydüm, tecrübeliyim." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta üç gol var!
        Maçta üç gol var!
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        4-4'lük Fener!
        4-4'lük Fener!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen

        Benzer Haberler

        Antalya'da orman yangını (6)
        Antalya'da orman yangını (6)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Alanya'daki orman yangını ile ilgili konuştu...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Alanya'daki orman yangını ile ilgili konuştu...
        Antalya'da orman yangını (5)
        Antalya'da orman yangını (5)
        Ziraat Türkiye Kupası ön eleme maçları
        Ziraat Türkiye Kupası ön eleme maçları
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Alanya'daki orman yangını ile ilgili konuştu...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Alanya'daki orman yangını ile ilgili konuştu...