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        12. Uluslararası Antalya Gitar Festivali başladı

        Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin açılışında Ahmet Kanneci sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:55
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        12. Uluslararası Antalya Gitar Festivali başladı
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        Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin açılışında Ahmet Kanneci sahne aldı.

        Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneğince düzenlenen 12. Uluslararası Gitar Festivali'nin açılış töreni Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Klasik gitarın yeni isimlerini, virtüözlerini ve gitarda yeni yaklaşımları Antalyalı sanatseverlerle buluşturan festivalin açılışında Ahmet Kanneci sahne aldı.

        Sanatçı Özcan Dal'ın eşlik ettiği açılış konseri, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

        Kanneci, organizasyonun gitar üzerine Türkiye'nin en uzun süre devam devam eden festivali olduğunu söyledi.

        Festival, yarın sona erecek.

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