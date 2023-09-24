Silindir makinesinin altında kalan sürücünün cenazesi ailesine teslim edildi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kullandığı asfalt silindir makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, yakınları tarafından adli tıptan teslim alındı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kullandığı asfalt silindir makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, yakınları tarafından adli tıptan teslim alındı.
Kahyalar Mahallesi'nde dün hareket eden silindir makinesinin altında kalarak yaşamını yitiren Mehdi Buğdacı'nın (53) cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Buğdacı'nın cenazesini teslim alan yakınları morg önünde üzüntü yaşadı.
Hıdır Sokak'taki yol yapım çalışmalarında silindir şoförü olarak çalışan Mehdi Buğdacı, kendi kullandığı çalışır vaziyetteki silindir makinesinin önüne geçtiği esnada makinenin hareket etmesi sonucu aracın altına kalmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Buğdacı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.