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        Dominik Cumhuriyeti'nde öldürülen Türk kameraman Alper Baycın'ın adı okulunda yaşatılacak

        İş insanı Acun Ilıcalı, 5 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde bıçaklanarak öldürülen kameraman Alper Baycın'ın (24) adının yaşatılması için Antalya'da mezun olduğu okulda oluşturulan etkinlik merkezinin açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:14 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:28
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        Dominik Cumhuriyeti'nde öldürülen Türk kameraman Alper Baycın'ın adı okulunda yaşatılacak
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        İş insanı Acun Ilıcalı, 5 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde bıçaklanarak öldürülen kameraman Alper Baycın'ın (24) adının yaşatılması için Antalya'da mezun olduğu okulda oluşturulan etkinlik merkezinin açılışını yaptı.

        Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Ferda Kahraman İlkokulu'nda düzenlenen açılış programına, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Alper Baycın'ın annesi Aynur Baycın, iş insanı Acun Ilıcalı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Ilıcalı, burada yaptığı konuşmada, yıllar önce başlarına gelen telafisi olmayan elim olay nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi.

        Baycın'ı kaybetmenin acısını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Ilıcalı, şunları kaydetti:

        "Güzel insanların, Alper'in anısı için bir araya gelip onu yaşatmak ve ölümsüzleştirmek istemesi çok güzel. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Aynur hanıma çok teşekkür ediyorum, beni ailesi olarak görüyor, hangi duygularla çağırdığını çok iyi biliyorum. Alper'i hiçbir zaman unutmayacağız, her zaman kalbimizde olacak, böyle güzel kurumlarda adını yaşatacağız."

        Anne Baycın ise bugünkü etkinlikte hem gurur duyduğunu hem de özlemi yaşadığını anlattı.

        Yaşanan üzücü olayda Ilıcalı'nın her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Baycın, şu ifadeleri kullandı:

        "Acun bey, o kadar yoğun tempoda çalışmasına rağmen bizi kırmayıp buraya kadar geldi. Acun bey ve ekibine sonsuz teşekkürler. Alper'im bu okulda 8 yıl okudu ve bu okul benim için özel bir yere sahip. Bundan sonra bu mahallenin muhtarı olarak değil, bu çocukların ikinci annesi olarak onlar için elimden gelen her şeyi yapacağım."

        Belediye Başkanı Uysal da Alper Baycın'ın kişiliği ve yaşamı itibarıyla çocuklara örnek olacak bir Muratpaşalı olduğunu kaydetti.

        Baycın'ın ailesine sabır dileyen Uysal, "Maalesef elim bir olay sunucu gencimizi kaybettik, başımız sağ olsun. Baycın'ın anısını bir parkımızda yaşatıyoruz ve şimdi de bir etkinlik merkezinde yaşatılacak. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından söz konusu okuldaki Alper Baycın Etkinlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        - Olay

        Bir yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Alper Baycın, 28 Haziran 2018'de sokakta yürürken çantasını gasbetmeye çalışan 2 kişinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

        Cenazesi memleketi Antalya'da toprağa verilen Baycın'ı öldürdüğü önü sürülen 2 kişi tutuklanarak yargılanmıştı.

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