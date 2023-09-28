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        Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 20:34 Güncelleme: 28.09.2023 - 20:34
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        Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

        Futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalışması yaptı.

        Akdeniz ekibi, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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