Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 28.09.2023 - 20:34 Güncelleme: 28.09.2023 - 20:34
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalışması yaptı.
Akdeniz ekibi, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.