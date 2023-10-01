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        Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:20 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:33
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        Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı
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        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.

        Türkiye Muaythai Federasyonu ile Uluslararası Muaythai Federasyonunun (IFMA) birlikte organize ettiği şampiyona, Kemer ilçesinde başladı. 65 ülkeden 1000'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, 10-11 yaş çocuklar, 12-13 yaş yıldızlar, 14-15 alt gençler, 16-17 üst gençler ve 23 yaş altı sporcular madalya mücadelesi verecek.

        Türkiye'den şampiyonaya minik, yıldız, genç ve 23 yaş altı kategorilerinde 120 sporcu katılıyor.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'ndaki tüm sporculara başarı diledi.

        Yıldız, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında talip oldukları organizasyonu en iyi şekilde, profesyonel ekip anlayışıyla gerçekleştirip, Türk misafirperverliğini dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

        ​​​​​​​Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası, 7 Ekim'de sona erecek.

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