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        Serik Yağlı Güreşleri hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

        Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl ikinci düzenlenecek yağlı güreşlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:43 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:43
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        Serik Yağlı Güreşleri hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl ikinci düzenlenecek yağlı güreşlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

        Belediye Başkanı Enver Aputkan, yaptığı açıklamada, 1200 sporcunun mücadele edeceği "Serik Yağlı Güreşleri"ni hava muhalefeti nedeniyle Güreş Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde ertelediklerini ifade etti.

        Aputkan, yarın federasyonun belirleyeceği yeni tarihin duyurulacağını belirtti.

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