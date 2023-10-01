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        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 01.10.2023 - 17:40
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu.

        İlçede yer yer etkili olan yağış sırasında Hacımehmetli Mahallesi açıklarında aynı anda 2 hortum oluştuğu görüldü.

        Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

        Kentin farklı noktalarından görülen hortumlar vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydetti.

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