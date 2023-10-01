Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu.
Giriş: 01.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 01.10.2023 - 17:40
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu.
İlçede yer yer etkili olan yağış sırasında Hacımehmetli Mahallesi açıklarında aynı anda 2 hortum oluştuğu görüldü.
Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Kentin farklı noktalarından görülen hortumlar vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydetti.