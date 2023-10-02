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        Antalya'da tropik meyve yetiştiriciliği anlatıldı

        Antalya'da tarımsal üretimin yoğun yapıldığı ilçelerin başında gelen Kumluca'da çiftçilere "Tropik Meyve Yetiştiriciliği" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:04
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        Antalya'da tropik meyve yetiştiriciliği anlatıldı
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        Antalya'da tarımsal üretimin yoğun yapıldığı ilçelerin başında gelen Kumluca'da çiftçilere "Tropik Meyve Yetiştiriciliği" eğitimi verildi.

        Akdeniz Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ortaklığında yürütülen "Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında "Tropik Meyve Yetiştiriciliği" eğitim programı düzenlendi.

        KUTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, aynı zamanda projenin koordinatörlüğünü üstlenen Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamide Gübbük katılımcılara bilgi verdi.

        Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye'de tropik meyve yetiştiriciliğine ilginin her geçen gün arttığını belirten Gübbük, "Akdeniz Bölgesi'nde bazı mikro-klima alanlarında muz ve avokado dışında passiflora, pitaya, mango, guava, longan, litchi, karambola gibi türlerin yetiştiriciliğine ticari olarak başlandı. Tropik meyve yetiştiriciliğine başlayan tarımsal işletme sayımız ve tarım alanları her geçen gün artıyor. Önümüzdeki yıllarda bölge ve ülke ekonomisine katkısı büyüyerek devam edecek. Bunun için konuyla ilgili eğitimler çok önemli." ifadelerini kullandı.

        - "Doğru ve kalıcı bir altyapı oluşturuyoruz"

        KUTSO Başkanı Fahri Özen de tropik meyve üretiminin Batı Antalya'ya büyük katkısı olacağını kaydetti.

        Değişen iklim ve pazar şartları karşısında üreticinin değeri yüksek ürünlere yönelmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Özen, "Tamamlanma aşamasına gelen Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi'miz ile bu konuda doğru ve kalıcı bir altyapı oluşturuyoruz. İlerleyen zamanda bölgemiz tropik meyve üretiminde de adından oldukça söz ettirecek." diye konuştu.

        Üreticiler adına söz alan Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin de "Son dönemde katıldığımız uluslararası tarım fuarlarında gördük ki sebze üretimi dışında dünyada pazar değeri yüksek olan ve üreticimiz tarafından değerlendirilebilecek birçok tropik meyve var. Böyle önemli bir projenin ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Teorik eğitimin ardından katılımcılara sera ve bahçelerde uygulamalı olarak tropik meyve yetiştiriciliği anlatıldı.

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