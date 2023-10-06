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        2. Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Avokado ve Mango" temalı 2. Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:16 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:16
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        2. Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Avokado ve Mango" temalı 2. Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı.

        Alanya Belediyesi tarafından İlçe Ziraat Odası ve Alanya Avokado Üreticileri Birliğinin katkılarıyla belediye binası arkasındaki meydanda düzenlenen festivale, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaymakam Fatih Ürkmezer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, İlçe Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ile bazı kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, tropikal meyvelerin katma değeri ve getirisinin çok yüksek olduğunu söyledi.

        İlçede ikincisi gerçekleşen festivalin iki yıldız ürünü olduğunu anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Mango ve avokado ilçede önemli ticari değere ulaşmış iki ürün. Pazar payları da hızlıca yükseliyor. Gelecekte çok iyi noktaya gelecekler. Avokado ve özellikle mangonun muzu geçme potansiyeli var. Buradan üreticilere sesleniyorum; muz potansiyel olarak son noktasına geldi, doyum noktasına ulaştı ama mangoda yüksek bir potansiyel var. Bunu değerlendirelim."

        Şahin, mangonun az suyla yetiştirildiğini, muz gibi suyu hoyratça kullanmadığını aktardı.

        Dünyada sadece üretmek ve kazanmanın çözüm olmadığını dile getiren Şahin, "Bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Biz de sürdürebilir tarımı benimsemeli ve çözümler üretmeliyiz. Mango, sürdürülebilir tarım açısından suyu tasarruflu kullandığı için de kıymetli bir üründür." diye konuştu.

        Şahin, festivalin Alanya'ya çok yakıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bu egzotik ürün ve meyvelerin turizme de çok yakışan tarafı var. Dolayısıyla Alanya’ya, Alanya turizmine bu festival, bu tropikal meyveler çok yakıştı. Bu köprüyle beraber gastronomiyi de bu işin içine katarak turizmi çeşitlendirebiliriz. Çeşitlendirdikçe turist sayımızı ve elde ettiğimiz geliri artırırız. Tarım, turizm, ticaret Alanya'nın ekonomisi açısından çok önemli. Bunları bütün gücümüzle destekleyeceğiz, desteklemeye devam edeceğiz."

        - "Alanya'da 38 civarında tropikal meyvenin üretimi var"

        Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de festival alanında stantları gezdikten sonra yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek festivalin ana temasının avokado ve mango olduğunu kaydetti.

        Yücel, "Amacımız, bölgede yetişen tropikal meyvelerin, hem çiftçilere hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamasıdır. Alanya'da 38 civarında tropikal meyvenin üretimi var. Bunların 18'i ekonomik olarak önemli bir değere ulaşmış durumda." dedi.

        Gelecek yıllarda bu temaları çeşitlendirerek festivali daha da geliştireceklerini anlatan Yücel, şunları söyledi:

        "Hedefimiz, Alanya'da yetişen tüm tropikal meyvelerin Türkiye'nin her bir vilayetine ulaşmasıdır. Bu festivalle amacımız muzun ülkemizdeki yaygınlığına benzer bir şekilde Alanya'nın tropikal meyvelerinin de tüm evlere girmesine katkı sağlamaktır. Eskiden lüks kabul edilen muz şimdi herkesin bütçesine uygun hale geldi. Keza Alanya'da yetişen avokado da dünya genelinde talep görüyor. Avokado, üretimindeki adaptasyon başarımız sayesinde, şehrimiz ve ülke ekonomisi için önemli bir sektör haline geldi. Ülkenin avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini Alanya karşılıyor. Alanya'dan 12 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ülke tüketiminin büyük bir kısmını karşılıyoruz."

        Gün boyunca farklı temaların işlendiği festival, pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

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