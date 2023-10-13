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        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:33
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        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Kudüs Platformu ve 76 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin öncülüğünde, Antalya'daki Muratpaşa Camisi'nde çok sayıda kişi bir araya geldi.

        Cuma namazının ardından İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

        Vatandaşlar, namazın ardından yaşamını yitirenler için dua etti.

        İl Müftüsü Yalçınkaya, Kudüs'te, Gazze'de şehit olan Müslümanlar için cenaze namazı kılarak dua ettiklerini belirterek, "Türkiye'deki Müslümanların, Filistin'deki kardeşlerinin yanında olduğunu, Filistinlilerin yalnız olmadıklarını göstermek için dualarda buluştuk." dedi.

        Kudüs Platformu adına basın açıklamasını okuyan İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım da Filistin'e ilk yardımı Türkiye'nin gönderdiğini ve bu yardımların süreceğini belirtti.

        Alanya ilçesindeki Emine Özmüftüoğlu Camisi avlusunda toplananlar, İlçe Müftüsü İhsan İlhan'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına katıldı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan grup, duanın ardından dağıldı.

        Alanya Dayanışma Platformu Başkanı Murat Ersin Kaplan, insanların dünyada yaşanan olaylara ve zulme sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

        Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen cemaat, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

        Burdur'daki Pazar Camisi'nde toplanan vatandaşlar, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçleri ile Filistin'de hayatını kaybedenler için kıldırdığı gıyabi cenaze namazına katıldı.

        Namazın ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH İnsani Yardım Vakfı Burdur Genç İHH Başkanı Oktay Akgün, son yüzyılda işgal güçlerinin saldırısı sonucu binlerce Filistinlinin şehit edildiğini söyledi.

        Gazze'nin etrafına örülen yüksek duvarlarla son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesinin inşa edildiğini dile getiren Akgün, "İsrail'in 'ölmesinler ama yaşamasınlar da' diye adlandırdığı ambargoda yarım milyondan fazla hasta yeterli sağlık hizmeti alamadığı için hayata gözlerini yumdu." dedi.

        Isparta'daki camilerde cuma namazı sonrası bir araya gelen cemaat, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

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