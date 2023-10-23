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        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Fransız yazar Alexandre Dumas'ın 1848'de yazdığı romanından baleye uyarlanan "Kamelyalı Kadın" eserini, sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:02
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Fransız yazar Alexandre Dumas'ın 1848'de yazdığı romanından baleye uyarlanan "Kamelyalı Kadın" eserini, sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, gösteri 26 Ekim'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

        Koreografisi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait balenin müzikleri ise Giuseppe Verdi'nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç icra edilmemiş eserlerinden de seçilerek Tolga Taviş tarafından düzenlendi.

        Başkemancılığını Sibel Aydın'ın üstlendiği eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetecek.

        Eser, Dumas'nın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis'ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval'ın tutkulu ve dramatik aşkını konu alıyor.

        İki perdelik balenin, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise alanında duayen Ankara Devlet Opera ve Balesinin eski baş dekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyor.

        Eserde "Marquerite Gautier" rolünü Iaroslava Volkova, "Armand Duval" rolünü Tolga Burçak, "Kont de Varville" rolünü Ömer Erenler, "Baba Armand Duval" rolünü Mert Söylemez, "Olimpie" rolünü Burcu Bodur, "Gaston" rolünü ise Evren İskender canlandıracak. Soprano Nurdan Küçükekmekçi solist olarak sahne alacak.

        Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.​​​​​​​

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