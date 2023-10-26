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        8. Kaleiçi Old Town Festivali başladı

        Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:15
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        8. Kaleiçi Old Town Festivali başladı
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        Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali başladı.

        Muratpaşa Belediyesince tarihi Kaleiçi sokaklarında yapılan festival, "Cumhuriyetin Işığı" temasıyla kapılarını araladı.

        26 ülkeden 40 şehrin katılımcılarının ağırlandığı festival, Kaleiçi'nin Akdeniz'e uzanan balkonunda pilates eğitimiyle başladı.

        Katılımcılar, gün boyu antik kentte fotoğraf, resim sergilerini ziyaret etme imkanı buldu, ebru, çini, seramik atölyelerine katıldı.

        Kentin 33 noktasında 103 etkinliğin planladığı festival, atölye, söyleşi, canlı performanslar, müzik dinletileri ve konser programlarıyla sürecek.

        Festival, 29 Ekim'de sona erecek.

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