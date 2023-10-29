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        Antalyaspor-Başakşehir maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen Bitexen Antalyaspor'da teknik sorumlus Joao Carlos Valado Tralhao, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 21:51 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:51
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        Antalyaspor-Başakşehir maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen Bitexen Antalyaspor'da teknik sorumlus Joao Carlos Valado Tralhao, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Tralhao, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyetin 100. yılını kutladığını belirtti.

        Bir halkın Atatürk gibi liderinden ne kadar ilham aldığını görme şansını yaşadıkları ifade eden Tralhao, "Böyle güzel bir ülkenin 100. yılını kutlamasına şahitlik etmek bizim için mutluluk verici. Nice 100 yıllar görmenizi dilerim." dedi.

        Başakşehir karşılaşmasının zor geçeceğini bilerek hazırlandıklarını anlatan Tralhao, "Bireysel olarak kaliteli, takım olarak organize bir ekibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Bugün aslında bizim günümüzdü. Çok iyi hazırlanmıştık. Gaziantep'te iş kazası diyebileceğimiz kötü bir maç çıkarmıştık. Bu maça reaksiyon vermeliydik. Hafta boyunca takımımıza bunun mesajlarını verdik. İşlerin iyi gitmediği zamanlarda davranışlar çok önemlidir. Takımımız işler iyi gitmediği bu haftada harika bir davranış gösterdi." diye konuştu.

        Futbolcularının verdikleri bütün taktikleri sahaya yansıttığına dikkati çeken Tralhao, "Takıma ilk günden bu yana güvendiğimiz söyledik. İyi bir grubuz, kaliteli oyuncularımız var. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Taktiksel olarak çok iyi bir maç çıkardık. Gerçekten parıldayan bir performanstı. Kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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