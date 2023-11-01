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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 20:35 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:35
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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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        Salon:Antalya

        Hakemler:Jelena Smiljanic (Sırbistan), Ciprian Stoica (Romanya), Marija Ciric (Sırbistan)

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 11, Arzu Özdemir 5, Günesh Karaoğlan 6, Delic 5, Bone 9, Özge Kavurmacıoğlu 12, Gonca Karataş 2, Hazal Çetin 2, Helin Boybeyi 9, Niray Aral 6

        Tango Bourges Basket: Astier 7, Collin, Mann 14, Michel 8, Steinberga 14, Alexander 15, Nacickaite 24, Spanou 17

        1. Periyot: 14-14

        Devre: 27-46

        3. Periyot: 47-64

        ANTALYA

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