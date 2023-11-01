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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 22:26 Güncelleme: 01.11.2023 - 22:26
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Yusuf Susuz, Onur Gülter

        Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Harun Toprak (Dk. 65 Bytyqi), Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz, Kaluzinski, Milosevic (Dk. 46 Larsson), Ege Bilsel (Dk. 65 Safuri), Mustafa Erdilmen (Dk. 46 Van de Streek), Erdoğan Yeşilyurt, Assombalonga (Dk. 76 Emre Uzun)

        52 Orduspor FK: Ömer Faruk Ay, Yunus Emre Duyan, Ahmet Baha Bilgin (Dk. 71 Hüseyin Güngör), Yunus Emre Köse, Yiğit Tiryaki (Dk. 71 İrfan Başaran), Sergen İlhan (Dk. 46 Ali Kemal Başaran), Muhammed Rıdvan Özdemir, Emir Miray Köksal (Dk. 66 Enes Yetim), Yusuf Mert Tunç, Eray Kotan, Mustafa Arda Mutlu (Dk. 65 Kadir Ari)

        Goller: Dk. 39 (Penaltıdan) ve Dk. 72 Assombalonga, Dk. 79 Emre Uzun (Penaltıdan) (Bitexen Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 2 Mustafa Erdilmen (Bitexen Antalyaspor), Dk. 70 Yusuf Mert Tunç (52 Orduspor FK)

        ANTALYA

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