Akseki Devlet Hastanesi "Dijital Hastane" ünvanı almaya hak kazandı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Akseki Devlet Hastanesi'nin Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) akreditasyonu almaya hak kazandığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akseki Devlet Hastanesi kentteki akredite ilk kamu hastanesi ve 4. kamu sağlık tesisi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan, HIMSS akreditasyonu ile teknolojiyi daha iyi kullanarak, tıbbi hataların en aza indirildiğini, hastanın güvenliğinin en üst düzeye çıkarıldığını belirtti.

Uygulamanın hekim ve vatandaşlar için faydalı olacağını vurgulayan Karahan, "Dijital hastanelerde hekimlerimiz ve hemşirelerimiz hastalarına ait bilgilere zaman ve mekan kısıtlaması olmadan erişebileceğinden, vatandaşlarımızın hastanede bekleme ve yatış süreleri en aza inecek, hastaya ayrılan vakit artacaktır. Kağıt ve röntgen filmi kullanımı azalacağından film ve kırtasiye maliyetleri asgari seviyeye düşecektir. Ayrıca radyolojik görüntüler dijital ortamlar üzerinden verileceği için çevre de korunmuş olacaktır. Elektronik sağlık kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması, saklanması ve rapor edilmesine imkan sağlanarak, hastaların tedavi süreçleri bir bütün olarak takip edilmekte, bu uygulama, teşhiste ve hasta işlemlerinde hız kazandıracak, değerlendirmelerde doğruluk ve kaliteyi artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Bu sistemin Akseki Devlet Hastanesi'nde uygulanıyor olmasının gurur ve mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekleyen Karahan, belgenin alınmasında emeği geçen tüm sağlık personellere teşekkür etti.