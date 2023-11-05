Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da çocuk ve bebek kütüphanesi açılışına katıldı: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla 100 çocuk ve bebek kütüphanesi açmayı hedeflediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla 100 çocuk ve bebek kütüphanesi açmayı hedeflediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali için Antalya'da bulunan Ersoy, Döşemealtı ilçesindeki Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Kütüphanedeki öğrencilerle sohbet eden Ersoy'a, çocuklar resim hediye etti, mektup verdi.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklama, Bakanlık olarak bebek ve çocuk kütüphaneleri adı verilen yeni bir proje gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla 100 kütüphane açılışını hedeflediklerini belirten Ersoy, "80. kütüphaneyi Döşemealtı'nda açtık. Hızlı bir şekilde bu hedefi de tamamlayacağız. İnşallah yıl sonuna kadar 100'ü de geçeceğiz. O yüzden de çok mutluyuz." dedi.

Bakan Ersoy, açılışını yaptıkları kütüphanenin, 0-3 ve 7-14 yaş gruplarına hitap ettiğini, içerisinde oyun setlerinin ve kitapların olduğunu anlattı.

Kütüphanenin bahçesinde de oyun alanları ve atölyeler bulunduğunu aktaran Ersoy, "Bütün mahallelerimizden bu şekilde kütüphane isteği geliyor. Bebek ve çocuk kütüphanelerini bütün illerimize, bütün ilçelerimize hızlı bir şekilde yayacağız." diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Dokuma Park'taki Modern Sanatlar Galerisi ve Araba Müzesi'ni gezdi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den bilgi aldı.

Ersoy'a, programında Antalya Valisi Hulusi Şahin ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.