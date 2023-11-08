GÜNCELLEME - Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da saat 15.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'da saat 15.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin, derinliğinin fazla olması nedeniyle çok hissedilmediğini söyledi.
Jandarma ve emniyet personelinin saha araştırması yaptığını belirten Üçüncü, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, taramalarını sürdürüyor. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
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