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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Antalya DOB, "Atatürk'ü Anma Konseri" verdi

        Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla "Atatürk'ü Anma Konseri"ni sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:54 Güncelleme: 10.11.2023 - 23:33
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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Antalya DOB, "Atatürk'ü Anma Konseri" verdi
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        Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla "Atatürk'ü Anma Konseri"ni sanatseverlerle buluşturdu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamındaki konser, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

        Konserde, Antalya DOB Koro ve Orkestrası ile solist soprano Serap Demirhan ve Meriç Karataş, tenor Burak Pektaş, bariton Umut Tarık Akça, kanun sanatçısı Volkan Kırımlıoğlu ve ney sanatçısı İbrahim Odabaşı sahne aldı.

        Sanatçılar konserde, Atatürk'ün en sevdiği opera olan Tosca Operası, "E lucevan le stelle" aryası, Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'ndan "Sensin Kerim, Sensin Rahim" parçalarını ve Türk besteciler Fahir Atakoğlu, Muammer Sun, Turgay Erdener, Cemal Reşit Rey, Ali Hoca ve Saydam Akdil'in eserlerini seslendirdi.

        Orkestrayı şef Hakan Kalkan'ın yönettiği konserde, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

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