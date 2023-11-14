Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

Gömbe Mahallesi Akdağ mevkisinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Mahalle sakinleri sabah saatlerinde Akdağ'ın beyaza bürünen görüntüsüyle karşılaştı.

Bölgede çobanlık yapan vatandaşlardan Oğuz Topaloğlu, Akdağ'da bulunan 3 bin 24 rakımlı Uyluk Tepesi'ne sabah saatlerinde kar yağdığını söyledi.

Topaloğlu, "Toroslardaki ilk kar bu bölgeye yağıyor. Hatıra olması için kar yağışının görüntüsünü çektim." dedi.