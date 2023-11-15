Finike'den Budapeşte'ye portakal ihracatı

Antalya'nın Finike ilçesinde yetişen portakallar, Macaristan'ın başkenti Budabeşte'deki marketlere gönderildi.

Finike Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Finike Belediyesi ile Budapeşte 2. Bölge Belediyesi arasında ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

İki belediye arasındaki işbirliği çalışmaları kapsamında Finike'de Budapeşte'ye portakal ihracı başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı Gergely Örsi ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin ilk adımını attıklarını belirtti.

İlçede portakal hasadının başladığını ve Budapeşte siparişlerinin yola çıktığını aktaran Geyikçi, "Coğrafi işaret tesciline sahip portakalımızın, sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinirliği artmalı. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.