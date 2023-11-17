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        Antalya'da, Gürcistanlı anne ile kızı Müslüman oldu

        Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan Gürcistanlı Raisa Kirtava ile kızı Shorena Şekercigil, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:45
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        Antalya'da, Gürcistanlı anne ile kızı Müslüman oldu
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        Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan Gürcistanlı Raisa Kirtava ile kızı Shorena Şekercigil, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        Kirtava ile kızı Şekercigil, Finike Müftülüğüne gelerek Müslüman olmak istediklerini belirtti.

        Müftülükte düzenlenen ihtida merasiminde, Müftü Hasan Kırkan, İslam dini hakkında anne ve kızını bilgilendirdi.

        Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Kırtava, "Ümmü Gülsüm", kızı Şekercigil de "Eslem" adını aldı.

        Kırkan, anne ve kızına, Kur'an-ı Kerim meali ile ihtida belgesini teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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