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        Türkiye-Norveç maçının ardından

        2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki beşinci maçında Norveç'i 2-0 yenen Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Levent Sürme, çok genç bir kadro ile çıktıkları maçta iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 22:29 Güncelleme: 21.11.2023 - 22:29
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        Türkiye-Norveç maçının ardından
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        2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki beşinci maçında Norveç'i 2-0 yenen Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Levent Sürme, çok genç bir kadro ile çıktıkları maçta iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

        Sürme, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olarak gelişmeye devam ettiklerini belirtti.

        Norveç karşısında kötü bir oyun sergileyip kazansalardı üzüleceğini aktaran Sürme, "Çok genç bir kadro ile çıktık. İyi bir oyun sergiledik. Rakip bizi zorladı ama gerekli karşılığı verdik." diye konuştu.

        Takımında oynayabilecek oyuncuların A Milli Takım ile Almanya'ya karşı mücadele ettiğini hatırlatan Sürme, "Bundan güzel bir şey yok. Bu, bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Her maça kazanmak için çıktıklarını kaydeden Sürme, gruptan çıkma ihtimaline ilişkin, "Son maç oynandıktan sonra ne olduğunu göreceğiz. Ben takımda her zaman kazanma arzusunu görmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Milli futbolcu Emin Bayram da çok çalışmalarının sahada karşılığını aldıklarını vurguladı.

        Galibiyetten dolayı tüm takım arkadaşlarını tebrik eden Emin Bayram, "Taraftarımız geldi ve bizi destekledi. Çok teşekkür ediyoruz. Gruptan çıkma hedefi devam ediyor. 'Biz bitti demeden bitmez.' diye bir sözümüz var. Gruptan çıkmak için çabalayacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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