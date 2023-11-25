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        Antalya'da suyla dolan alt geçitte araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Antalya'da, sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte arızalanan araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 23:54 Güncelleme: 26.11.2023 - 00:09
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        Antalya'da suyla dolan alt geçitte araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        Antalya'da, sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte arızalanan araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

        Kepez ilçesinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Kavşağı alt geçidi yağışla birlikte suyla doldu.

        Bu sırada alt geçitte Ahmet Ödemiş yönetimindeki 07 AJP 248 plakalı kapalı kasa minibüs arızalandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü ile araçtaki 2 kişiyi kurtardı. Araç, çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

        Sürücü Ahmet Ödemiş, AA muhabirine, yağış nedeniyle uzaktan alt geçitteki durumu fark edemediklerini anlattı.

        Uzaktan suyu az gördüğünü söyleyen Ödemiş, "Girişe geldik suya kapıldık. Arabanın içi koltuklara kadar su doldu. Arabadan duman çıkmaya başlayınca aracın üstüne çıktık. Arabada 3 kişiydik. Bir süre sonra itfaiye geldi ve bizi kurtardı." diye konuştu.

        Güvenlik nedeniyle alt geçit araç geçişine kapatılırken, ekipler biriken suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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