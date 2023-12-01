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        Antalya'da engelli bireylere yönelik şenlik düzenlendi

        Antalya'da engelli bireylere yönelik, "Sevginle Engel Yok 4. Geleneksel Spor, Kültür ve Sanat Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:58
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        Antalya'da engelli bireylere yönelik şenlik düzenlendi
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        Antalya'da engelli bireylere yönelik, "Sevginle Engel Yok 4. Geleneksel Spor, Kültür ve Sanat Şenliği" yapıldı.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı işbirliğince Konyaaltı Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı.

        Yaklaşık 300 özel gereksinimli bireyin katıldığı etkinlikte, sanatsal ve sportif aktiviteler düzenlendi.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yaptığı konuşmada, etkinliğin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlendiği söyledi.

        Engelli bireylere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Gürhan, "Alanlarında uzman eğitmenlerle haftanın yedi günü engelli bireyler için atölye eğitimleri, spor dersleri yapacağız. Onların yaşam kalitelerini arttırmak, mutlu olmalarını sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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