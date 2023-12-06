Batı Akdeniz'in başarılı ihracatçıları ödüllendirildi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğince (BAİB) düzenlenen "2022 İhracatın Yıldızları" ödül töreninde, en fazla ihracat yapan firma temsilcilerine ödülleri verildi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, şehir merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Antalya, Isparta ve Burdur'da 2 bin 600'ün üzerinde firmanın ihracat yaptığını söyledi.

Son 4 yılda Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, Kahramanmaraş merkezli büyük depremler gibi üst üste ciddi olaylarla karşılaştıklarını anımsatan Çavuşoğlu, "Buna rağmen ihracatçılar olarak mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Önceki yıllara göre düşüş yaşamadan mevcudu koruyarak zorlukları aştık. 11 ayda 2 milyar 400 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Yılı 2 milyar 600 milyon dolarlık bir ihracatla kapatmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ülkenin refahı, kalkınması için ihracat yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar da Antalya'nın çok özel bir şehir olduğunu söyledi. Turizmde, tarımda, sanayide etkili bir şehir olduğunu dile getiren Bahar, Antalya'nın bir kent gibi değil, ülke gibi hizmet verdiğini ifade etti.

Bahar, ödül alacak firma sahiplerini kutladı.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da ihracatçıların zorlu şartlara rağmen yurt dışındaki pazarı genişletmeye çalıştığını söyledi. İhracatın daha da geliştirilmesi gerektiğini belirten Çandır, bu konuda her zaman destekçi olacaklarını ifade etti.

Çandır, ödül alacak ihracatçıları tebrik etti.

Tören, 2022'de en fazla ihracat gerçekleştiren firma temsilcilerine ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.