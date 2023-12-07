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        Antalya'da başarılı acenteler ödüllendirildi

        Antalya'da Rixos Happy Days etkinliği ile başarılı acentelere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:45
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        Antalya'da başarılı acenteler ödüllendirildi
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        Antalya'da Rixos Happy Days etkinliği ile başarılı acentelere ödül verildi.

        Serik ilçesindeki Rixos Premium Belek Otel'de gerçekleştirilen organizasyon ile 35 ülkeden 700'den fazla acente sahibi ve yöneticisi ödül aldı.

        Etkinlikte konuşan Rixos Hotels Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Murat Alpman, çalışmalarını tutku ile yaptıklarını söyledi.

        Alpman, yeni yılda yeni projeler ve fikirler, misafirperverlik tarzları ile konuklarını şaşırtmaya devam edeceklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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