Antalya'da başarılı acenteler ödüllendirildi

Antalya'da Rixos Happy Days etkinliği ile başarılı acentelere ödül verildi.

Serik ilçesindeki Rixos Premium Belek Otel'de gerçekleştirilen organizasyon ile 35 ülkeden 700'den fazla acente sahibi ve yöneticisi ödül aldı.

Etkinlikte konuşan Rixos Hotels Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Murat Alpman, çalışmalarını tutku ile yaptıklarını söyledi.

Alpman, yeni yılda yeni projeler ve fikirler, misafirperverlik tarzları ile konuklarını şaşırtmaya devam edeceklerini kaydetti.

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