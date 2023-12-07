Antalya OSB'de tüketilen elektriğin yüzde 10'u GES'ten

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 332 fabrikadan 65'inin çatısına güneş enerji sistemi (GES) kurularak tüketilen elektrikten yüzde 10 tasarruf sağlandı.

Antalya OSB'de 5 yıl kadar önce başlatılan "Çatılara Özgürlük" projesiyle, fabrikaların çatıları GES ile donatılıyor. Çatısı panellerle kaplanan fabrikalar, enerjisini güneşten alıyor, ihtiyaç fazlası elektriği ise satıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve OSB Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla sanayiciler olarak GES yatırımına yöneldiklerini söyledi.

Özellikle bu yıl GES ile tanışan fabrika sayısında önemli bir artış yaşandığını belirten Bahar, "65 sanayi kuruluşumuz çatılarını GES'le donattı. Bu yaklaşık 53 milyon kilovatsaate tekabül ediyor. OSB'nin 500 milyon kilovatsaat elektrik kullanımının yüzde 10'u güneş enerjisinden sağlanıyor." dedi.

Sanayiciden gelen talep doğrultusunda TEİAŞ ile görüşerek bölgenin güneş enerji sistemi kapasitesini 80 megavattan 160 megavata çıkardıklarını kaydeden Bahar, en kısa zamanda bölgedeki tüm fabrikaların çatısının panellerle kapanmasını temenni etti.

Antalya'nın çevreci bir OSB'ye sahip olduğunu ifade eden Bahar, "Yeşil dönüşümü konuşuyoruz, karbon ayak izi diyoruz, bu açıdan yenilenebilir enerji kaynakları son derece önemli. Ayrıca maliyetlerimizi düşürerek rekabet gücümüzü de artırıyoruz." diye konuştu.

- Yatırımcılar GES'ten memnun

Antalya OSB'de çelik yapılar üzerine faaliyet gösteren firmanın sahibi Fatih İnci ise yaklaşık bir yıl araştırma yaptıktan sonra 3 ay önce GES yatırımını hayata geçirdiklerini söyledi.

Önemli bir tasarruf sağladıklarını dile getiren İnci, "Tükettiğimiz enerjinin tamamını karşılıyoruz, fazlasını da satarak gelir elde ediyoruz. Çok avantajlı." dedi.

İnci, alternatif enerji kaynaklarını kullanarak doğaya zarar vermedikleri için de memnun olduklarını kaydetti.

OSB'de fiber optik aydınlatma sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu başkanı Cengiz Şentürk de GES'i 2020'den itibaren kullandıklarını belirtti.

Enerji verimliliği üzerine çalışma yaptıklarını anlatan Şentürk, "GES, enerji tasarrufunda önemli bir yatırım. Yaklaşık enerji kullanımımızın yüzde 80'ini güneşten sağlıyoruz. Maliyetlerimiz son 2 yıldır düştü." diye konuştu.