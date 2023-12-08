Farklı hastalıkları olan öğretmen ile öğrencisine takılan "beyin pili" umut oldu HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da parkinson rahatsızlığı nedeniyle hareketlerini kontrol edemeyen emekli öğretmen ile distoni hastası olan 25 yıl önceki öğrencisi, birer gün arayla yapılan beyin pili ameliyatıyla daha sağlıklı yaşama adım atmış oldular.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da parkinson rahatsızlığı nedeniyle hareketlerini kontrol edemeyen emekli öğretmen ile distoni hastası olan 25 yıl önceki öğrencisi, birer gün arayla yapılan beyin pili ameliyatıyla daha sağlıklı yaşama adım atmış oldular.

Yaklaşık 10 yıl önce elde, ayakta titreme, vücut hareketlerini kontrol edememe şikayetleri yaşayan ve bu nedenle öğretmenliği bırakmak zorunda kalan 64 yaşındaki Tekin Ünsal ile yaklaşık 7 yıldır boynu istemsiz şekilde sol tarafa kayan 33 yaşındaki Müge Perdahlı'nın yolu 25 yıl sonra tedavi için başvurdukları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin koridorunda kesişti.

Aradan uzun süre geçmesine rağmen birbirlerini tanıyan Ünsal ile ilkokul dönemindeki öğrencisi Perdahlı, yaklaşık bir ay önce beyin pili ameliyatı için aynı kurula girdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Uçar tarafından birer gün arayla ameliyat edilen Ünsal ile Perdahlı, beyinlerine yerleştirilen elektrot ile daha rahat hareket etmeye başladı.

- Öğretmen ve öğrencisi, ameliyat sonrası daha mutlu

Tekin Ünsal, AA muhabirine, hastalığının ayak ağrılarıyla başladığını, daha sonra yürüyemez ve konuşamaz hale geldiğini söyledi.

Çeşitli tedavi yöntemlerini denediğini belirten Ünsal, beyin pili ameliyatının kendisi için umut olduğunu ifade etti.

Ameliyattan sonra hareketlerini kontrol edebildiğini anlatan Ünsal, "Sıkıntılarım geçti, yürümem, konuşmam değişti. Beni görenler alkışlıyor, 'Hocam böyle değildin daha güzel oldun.' diyorlar. Çok şükür." dedi.

Hastanede yıllar önce dersine girdiği öğrencisiyle karşılaşınca çok şaşırdığını söyleyen Ünsal, "Kurula gireceğimizde Müge'yi gördüm. Çok mutlu oldum ama çok da üzüldüm onun adına, hasta olduğu için. Hanım kızdı, sessizdi. Çok şükür o da iyileşiyor." diye konuştu.

Müge Perdahlı ile ilkokuldan sonra hiç karşılaşmadıklarını dile getiren Ünsal, öğretmenlerin emek verdikleri hiçbir öğrenciyi kolay kolay unutmadıklarını kaydetti.

Distoni rahatsızlığı nedeniyle istemsiz şekilde boynunu hareket ettiren Perdahlı da ilk etapta başının hafif hafif sola döndüğünü, birkaç yıl sonra boynunu tamamen hareket ettiremez hale geldiğini söyledi.

Ameliyat olduktan sonra kendisini daha iyi hissetmeye başladığını aktaran Perdahlı, "Başımı hiç çeviremiyordum sağa doğru, şimdi çevirebiliyorum. Devlet memuruyum, boynuma destek alarak çalışıyordum. Hayat kalitemi düşürüyordu, iş yerinde de zorlanıyordum. Ağrılarım çok oluyordu." ifadelerini kullandı.

Hem sağlığına kavuştuğu hem de yıllar sonra çok sevdiği öğretmeniyle karşılaştığı için mutlu olduğunu dile getiren Perdahlı, "Kurul günüydü, 25 yıldır görmediğim ilkokul öğretmenimi gördüm, bayağı sohbet ettik. Ameliyatımız da aynı hafta içinde oldu. Güzel bir tesadüf yaşadık. Öğretmenimle aramız iyiydi, Tekin hocayı çok seviyorum, güzel anılarımız var." diye konuştu.

- "Her ikisinde belirgin düzelmeler var"

Prof. Dr. Tanju Uçar da farklı hastalıklara sahip iki hastaya beyin pili ameliyatı yaparak, beyinlerine elektrot yerleştirdiklerini söyledi.

Bu ameliyatı distoni, Parkinson gibi hastalıklarda istemsiz hareketlerin kontrol altına alınmasına yönelik uyguladıklarını dile getiren Uçar, "Farklı hastalıklara aynı ameliyatı yapıyor gibi görünüyoruz ama her hastalık için beynin farklı bölgesine elektrot yerleştiriyoruz." bilgisini verdi.

İki hastasının öğretmen ve öğrenci olmasının da güzel bir tesadüf olduğunu vurgulayan Uçar, "Birinci ayda olmalarına rağmen çok belirgin düzelmeler var her iki hastamızda, önümüzdeki günlerde beyin pillerinde çeşitli ayarlamalar yapacağız, daha da iyi olacaklar." dedi.