Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Ukraynalı müzik grubu Antalya'da konser verdi

        Ukraynalı müzik grubu, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 01:31 Güncelleme: 10.12.2023 - 01:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukraynalı müzik grubu Antalya'da konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukraynalı müzik grubu, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

        Ukrayna'nın Karkiv bölgesinde kurulan ve farklı ülkelerde konser veren Prime Orchestra, Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

        Toplam 33 üyenin yer aldığı müzik grubu, sevilen şarkılarını seslendirdi. Şu ana kadar 20 ülkede sahne alan müzik grubu, konserlerden elde ettiği geliri Ukrayna'nın Karkiv bölgesindeki hastaneye bağışlayacak.

        Grubun kurucularından İurii Rybalka, yaptığı konuşmada, müzik grubunu 2014'te kurduklarını ifade etti.

        Katılımcılara teşekkür eden Rybalka, Türkiye'den sonra Bulgaristan ve Almanya'da konser vereceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        Eskişehir'de feci kaza! Yaralılar var
        Eskişehir'de feci kaza! Yaralılar var
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Alanya'da anne ve oğlunun öldüğü kazayla ilgili cip sürücüsü tutuklandı
        Alanya'da anne ve oğlunun öldüğü kazayla ilgili cip sürücüsü tutuklandı
        Alanya'da düzenlenen 13. Uluslararası Yeni Yıl Pazarı başladı
        Alanya'da düzenlenen 13. Uluslararası Yeni Yıl Pazarı başladı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası Antalya'da başladı
        Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası Antalya'da başladı
        Yaya geçidinde cipin çarptığı anne ve kucağındaki 2 yaşındaki oğlu öldü (2)
        Yaya geçidinde cipin çarptığı anne ve kucağındaki 2 yaşındaki oğlu öldü (2)
        Türkiye´yi tanıtan 'Rotahane´nin 63´üncü durağı Antalya oldu
        Türkiye´yi tanıtan 'Rotahane´nin 63´üncü durağı Antalya oldu