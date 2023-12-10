Ukraynalı müzik grubu Antalya'da konser verdi

Ukraynalı müzik grubu, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Ukrayna'nın Karkiv bölgesinde kurulan ve farklı ülkelerde konser veren Prime Orchestra, Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Toplam 33 üyenin yer aldığı müzik grubu, sevilen şarkılarını seslendirdi. Şu ana kadar 20 ülkede sahne alan müzik grubu, konserlerden elde ettiği geliri Ukrayna'nın Karkiv bölgesindeki hastaneye bağışlayacak.

Grubun kurucularından İurii Rybalka, yaptığı konuşmada, müzik grubunu 2014'te kurduklarını ifade etti.

Katılımcılara teşekkür eden Rybalka, Türkiye'den sonra Bulgaristan ve Almanya'da konser vereceklerini söyledi.