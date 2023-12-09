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        Alanya'da anne ve oğlunun öldüğü kazayla ilgili cip sürücüsü tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde anne ile 2 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan cip sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 21:21 Güncelleme: 09.12.2023 - 21:47
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        Alanya'da anne ve oğlunun öldüğü kazayla ilgili cip sürücüsü tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde anne ile 2 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan cip sürücüsü tutuklandı.

        Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar (30) ve 2 yaşındaki oğlu Anıl'ın öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan cip sürücüsü M.K'nin (54) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        M.K'nin (54) kullandığı 33 ASK 82 plakalı cip, dün Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma (30) ve 2 yaşındaki oğlu Anıl İhtiyar'a çarpmıştı. Anne olay yerinde, oğlu Anıl ise Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde ölmüştü. Sürücü gözaltına alınmış, anne ile oğlunun cenazeleri toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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