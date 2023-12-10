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        Antalya'da şarampole devrilen otomobili kullanan genç öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobilin şarampole devrilerek elektrik direğine çarpması sonucu 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 15:37 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:40
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        Antalya'da şarampole devrilen otomobili kullanan genç öldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobilin şarampole devrilerek elektrik direğine çarpması sonucu 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Saffet Aras Kol'un (17) kullandığı 07 APE 077 plakalı otomobil, Kadriye Mahallesi'nde şarampole devrilerek elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Kol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan gencin cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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