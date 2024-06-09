Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da YKS'ye geç kalan öğrenciyi sınava polis ekibi yetiştirdi

        Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan genç, sınava polis ekibince yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da YKS'ye geç kalan öğrenciyi sınava polis ekibi yetiştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan genç, sınava polis ekibince yetiştirildi.

        Akdeniz Üniversitesi kampüsünde sınava girecek aday, geç kalacağını anlayınca Konyaaltı ilçesinde yanından geçen polis ekibini durdurarak yardım istedi.

        Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibince Liman Kavşağı'ndan alınan öğrenci, üniversite yerleşkesinde sınava gireceği fakülteye götürüldü.

        Sınava yetişen aday, polis aracında yaşadıklarını cep telefonunun kamerasıyla kaydederek kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İran'da 6 adaya onay
        İran'da 6 adaya onay
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Antalya'da yoldan çıkan tır lojmanın deposuna çarptı
        Antalya'da yoldan çıkan tır lojmanın deposuna çarptı
        Antalya'da minibüsle çarpışan motosikletli öldü
        Antalya'da minibüsle çarpışan motosikletli öldü
        GÜNCELLEME - Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Antalya'da orman yangını; 4 saatte kontrol altında (2)
        Antalya'da orman yangını; 4 saatte kontrol altında (2)
        Antalya ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu başladı
        Antalya ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu başladı
        Antalyalı şehidin hatıraları oluşturulan özel odada yaşatılıyor
        Antalyalı şehidin hatıraları oluşturulan özel odada yaşatılıyor