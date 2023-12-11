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        Deri ve kürk konfeksiyon sektörü, ABD pazarına yoğunlaştı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yılbaşından bu yana 224 milyon dolarlık ihracata imza atan deri ve kürk konfeksiyon sektörü, Rusya pazarındaki kaybı ABD ile kapatmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:01
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        Deri ve kürk konfeksiyon sektörü, ABD pazarına yoğunlaştı
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yılbaşından bu yana 224 milyon dolarlık ihracata imza atan deri ve kürk konfeksiyon sektörü, Rusya pazarındaki kaybı ABD ile kapatmaya hazırlanıyor.

        Antalya'da düzenlenen 11. Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, Türkiye'den 70 firma, 20 ülkeden de 1200 alıcıyı ağırladı.

        Fuara katılan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Gözmen, AA muhabirine, deri ve kürk konfeksiyonunun 11 ayda 224 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiğini ve yılda iki defa düzenlenen bu fuarın da ihracata yaklaşık 100 milyon dolarlık katkı sağladığını söyledi.

        Türk firmaların kendi kreasyonlarını sergilediği fuarın tamamen yurt dışı alıcılara yönelik olduğunu dile getiren Gözmen, yerli firmalar ile yabancı müşterilerin buluşmasına vesile olduklarını kaydetti.

        Sektörün ihracatında geçen yıllara göre bir durgunluk yaşandığını ifade eden Gözmen, Çin'in çok kırıcı fiyatlarla dünya pazarına girdiğini ve bu durumun Türk üreticileri etkilediğini anlattı.

        Türk ürünlerinin Çin'e göre daha kaliteli olduğunu vurgulayan Gözmen, "Bu durgunluğun 2024'ün ikinci dönemine kadar devam edeceğini, ikinci dönemden sonra tekrar dengeyi kurabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

        - Rusya pazarındaki açığı ABD pazarıyla kapatmayı hedefliyorlar

        En büyük pazarlarının Rusya olduğunu ancak savaş nedeniyle bu pazarda da önemli kayıplar yaşandığını belirten Gözmen, şunları söyledi:

        "Rusya'ya giden deri ürünlerin yüzde 20'sine yakını Türk ürünleri oluyor. Bu pazarda çok güçlü olmamıza rağmen savaşın etkileri nedeniyle yüzde 51'lik bir düşüş oldu. Rusya'nın yerini alabilecek en büyük pazar olarak ABD'yi görüyoruz çünkü bu pazarda güçlüyüz. Buradaki yüzde 12 olan payımızı yüzde 30'lara çıkarabilirsek tüm ülkelerdeki daralmaları telafi ederiz."

        Birlik olarak dernekle işbirliği içinde, az güçlü oldukları pazarlarda ihracatı artırmak için ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gözmen, alternatif pazarlara heyetler göndererek ticareti geliştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Gözmen, ABD'ye ve Güney Kore'ye ticari ziyaretler gerçekleştirdiklerini, gelecek yıl da bu ziyaretleri sürdüreceklerini kaydetti.

        Sektör olarak çok farklı ülkelere satış yapabildiklerini ifade eden Gözmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Deri ve kürk konfeksiyonu olarak 50'ye yakın ülkeye ihracatımız var. Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi sıcak ülkelere de ürün satabiliyoruz. Bu bizim AR-GE'de, tabakhane sektöründe ne kadar ileri olduğumuzu, her iklime ürün satabildiğimizi gösteriyor. Konfeksiyoncu arkadaşlarımızın trendleri çok iyi takip etmesi bu başarıyı getiriyor."

        - "Sektöre can suyu olmaya devam edeceğiz"

        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Fatih Dursun da sektöre can suyu olmak için Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı'nı düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

        Kovid-19 salgını döneminde bile gerekli koşullara uyarak fuarı gerçekleştirdiklerini anımsatan Dursun, fuara katılımın her geçen yıl arttığını ve bu durumun sektörü mutlu ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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