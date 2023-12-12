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        Antalya'da EKİPDER ve ATİP arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Antalya'da Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) ve Antalya Ticaret Platformu Derneği (ATİP) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:59
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        Antalya'da EKİPDER ve ATİP arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Antalya'da Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) ve Antalya Ticaret Platformu Derneği (ATİP) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        EKİPDER Başkanı Reşat Güney, imza töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıldır şehrin ticaretinin ve sanayisinin iki kutuplu, ayrıştıran, etkin planlama ve diyalog kültüründen uzaklaşan bir anlayışa evrildiğini üzülerek gördüğünü belirtti.

        Yatırımcıya ve sanayiciye katkı sağlamayan, fotoğraf çektirme etkinliğinin ötesine geçemeyen bir proje anlayışından artık şehrin kurtulması gerektiğine inandığını söyleyen Güney, "Antalya dünyanın en gözde şehirleri arasındadır. Her yıl 10 milyondan fazla insan şehrimize ayak basarken, her gün Antalya'mızda ticari faaliyete başlayan işletmeler artarken biz bütünleştirici, örgütlülük bilincinin ancak kentlilik bilinciyle gerçekleşeceğinin farkındayız." dedi.

        Kent kültürünün tarihinden doğasına, emekçisinden sanayicisine tüm bireylerin eşit bir şekilde kucaklayan sürdürülebilir bir perspektifle dünyaya açılan yerli markaların sayısının artmasıyla sağlanabileceğine işaret eden Güney, "Yine üyeleri arasında taraf tutmayan, kayırmayan, kazanç dengesini sağlayan bir yönetim şekliyle markalarımızın önce ülkemize sonra dünyaya açılımı mümkün olacaktır. Bu protokol ile birlikte iş yapabilmenin en iyi örneğini hayata geçirdik. ATİP üyelerine bu birliktelik için yapmış olduğumuz öneriye sıcak yaklaşımları içinde ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugün burada 60 iş adamı bir araya geldik ve 900'ten fazla birebir iş görüşmesi gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Güney, bu protokol ile amaçlarının dayanışma içerisine kent ekonomisini büyütmek olduğunu sözlerine ekledi.

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        Galeri

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