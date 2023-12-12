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        Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Antalya'da başladı

        Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 18:31 Güncelleme: 12.12.2023 - 18:31
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        Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Antalya'da başladı
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        Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, Antalya'da başladı.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği şampiyona, Muratpaşa ilçesindeki Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriliyor.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona 81 ilde, il müsabakaları sonrası barajları aşan yaklaşık 125 özel sporcunun (down, otizm ve mental) katıldığını söyledi.

        Aydın, şampiyonada dereceye girenler arasından milli takıma seçilecek özel sporcuların, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edeceğini kaydetti.

        Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, yarın sona erecek.

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