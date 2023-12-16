GÜNCELLEME 2 - Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve seraları su bastı.Kumluca'da aşırı yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, Merkez Mahallesi'nde araçların yolda gitmekte zorlandığı görüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve seraları su bastı.Kumluca'da aşırı yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, Merkez Mahallesi'nde araçların yolda gitmekte zorlandığı görüldü.

Gödene Mahallesi'nde bazı iş yerlerini, ilçenin dış mahallelerindeki bazı bahçeleri ve seraları da su bastığı bildirildi. Öte yandan Gavur Deresi'nin yağışlardan dolayı debisi yükseldi.

- 2 elektrik direği devrildi

Kasapçayırı Mahallesi'nde yağıştan dolayı toprağın yumuşaması nedeniyle iki elektrik direği devrildi.

Direkler ekiplerin çalışmasıyla yoldan çekildi.

Hacıveliler ve Göksu mahallelerinde müstakil evleri su bastı, vatandaşlar kovalarla suyu boşaltmaya çalıştı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, su basan sera ve bahçeleri gezerek, vatandaşlardan bilgi aldı.

Kökce, AA muhabirine, sağanak nedeniyle Kasapçayırı, Sarıkavak, Göksu ve Hacıveliler mahallelerinde küçük çapta su baskınları olduğunu söyledi.

Özellikle Göksu Mahallesi'nde 100 dönüm alanda su baskını yaşandığını dile getiren Kökce, "Yaklaşık 10 eve su girdi. Çiftçilerimiz kendi imkanlarıyla bu hasarları gidermeye çalışıyorlar. Şu anda Allah'a şükür yağış durdu. Su seviyesi aşağıya düştü. İlçe Tarım Müdürlüğü bugün itibariıyla hasar tespit çalışmalarına başlayacak. İnşallah daha fazla yağış olmaz. Geçen yıl yaşadığımız felaketi inşallah yaşamayız." diye konuştu.