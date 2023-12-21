Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Finike Belediyesi Türk Müziği Topluluğu konser verdi

        Antalya'nın Finike ilçesinde Finike Belediyesi Türk Müziği Topluluğu tarafından "Sevda Şarkıları" isimli konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finike Belediyesi Türk Müziği Topluluğu konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Finike ilçesinde Finike Belediyesi Türk Müziği Topluluğu tarafından "Sevda Şarkıları" isimli konser düzenlendi.

        Finike Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk Müziği Topluluğu, Finike Belediyesi Sinema Salonunda ilk konserini verdi. Koro şefi İbrahim Bilgenoğlu'nun yönetimindeki topluluk çeşitli eserleri seslendirdi.

        Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, konser sonunda emeklerinden ve katkılarından dolayı Türk Müziği Topluluğu Koro şefi Bilgenoğlu'na çiçek takdim etti.

        Başkan Geyikçi, yaptığı konuşmada Finike'nin kültürel hayatına katkı sağlaması açısından bu tür etkinlikleri önemli bulduklarını belirterek, "Bundan sonra nice konserlerde hep birlikte olacağız. Bildiğiniz gibi Finike'mizde bir kültür merkezimiz yok. Altyapıyı tamamlayıp, üstyapı çalışmalarımıza başladık. Finike'miz hızla gelişen bir ilçe. Bundan sonra kalıcı eserler yapmak zorundayız. Yeni dönem için bir kültür merkezi projesi hazırlıyoruz. İnşallah bunu 5 yıl içerisinde yapmak bize nasip olur ve konserlerimizi sizlerle birlikte daha güzel meydanlarda ve salonlarda yaparız." diye konuştu.

        Türk Müziği Topluluğu Koro şefi İbrahim Bilgenoğlu ise ilk konserlerini vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!

        Benzer Haberler

        Macar piyanist Havasi: "Ülkem ve Türk halkı arasındaki yakın ilişkiden guru...
        Macar piyanist Havasi: "Ülkem ve Türk halkı arasındaki yakın ilişkiden guru...
        Serik Belediyesi ürettiği karpuz ve domatesin geliriyle engelli aracı aldı
        Serik Belediyesi ürettiği karpuz ve domatesin geliriyle engelli aracı aldı
        'Yırtıcı kuşlar tehdit altında, kayıtları girmeyin' çağrısı
        'Yırtıcı kuşlar tehdit altında, kayıtları girmeyin' çağrısı
        Zanaatını genç kuşaklara aktarmak için 57 yaşında usta öğretici oldu
        Zanaatını genç kuşaklara aktarmak için 57 yaşında usta öğretici oldu
        Gazipaşa'da karakılçık buğdayı toprakla buluşturuldu
        Gazipaşa'da karakılçık buğdayı toprakla buluşturuldu
        Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
        Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından