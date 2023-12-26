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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 19 şüpheliye gözaltı

        Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:57 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:07
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 19 şüpheliye gözaltı
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        Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 bin 200 elektronik sigara, 1860 sahte alkol, 1850 kartuş, 300 likit, 39 bin boş makaron, 2 bin 270 puro, 2 bin 100 paket kaçak sigara, 80 kilogram tütün, 11 bin 200 doldurulmuş sigara, 56 bin sarma kağıdı, 1000 kilogram nargile tütünü, 1 sigara basım makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

        Operasyonda 19 şüpheli, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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