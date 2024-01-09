Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarısu Mahallesi'nde bir kişinin ikametinde uyuşturucu madde imal ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese yapılan baskında, yaklaşık 1 kilogram keten tohumu, 140 kök kenevir, bir miktar esrar, 4 hassas terazi, 6 çadır, 22 nemlendirici, 6 konvektör, 6 klima, 3 ısı ölçer ve 8 bitki yetiştirme lambası ele geçirildi.
Operasyonda, yabancı uyruklu şüpheli K.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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