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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:41
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarısu Mahallesi'nde bir kişinin ikametinde uyuşturucu madde imal ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adrese yapılan baskında, yaklaşık 1 kilogram keten tohumu, 140 kök kenevir, bir miktar esrar, 4 hassas terazi, 6 çadır, 22 nemlendirici, 6 konvektör, 6 klima, 3 ısı ölçer ve 8 bitki yetiştirme lambası ele geçirildi.

        Operasyonda, yabancı uyruklu şüpheli K.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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