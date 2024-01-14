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        Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Bitexen Antalyaspor, son oynadıkları Siltaş Yapı Pendikspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:10
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        Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Bitexen Antalyaspor, son oynadıkları Siltaş Yapı Pendikspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.

        Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Bytyqi ile Erdal Rakip'in yerine Veysel Sarı, Larsson, Kaluzinski, Jehezkel'e şans verdi.

        Ligde evinde oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen 28 puan toplayan Bitexen Antalyaspor sahaya Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Jahezkel, Safuri, Saric, Larsson, Buksa ile sahaya çıktı.

        Akdeniz temsilcisinde yedeklerde ise Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak, Van de Streek, Ege Bilsel, Bytyqi, Emre Uzun, Assombalonga yer aldı.

        - Trabzonspor'da 3 değişiklik

        Son 5 lig maçını kaybetmeyen ve 36 puanı bulunan Trabzonspor'da ise teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları Yılport Samsunspor maçına göre 3 değişiklikle takımını sahaya çıkardı.

        Abdullah Avcı, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunan Onuachu, sakatlığı bulunan Larsen ile Bakasetas'ın yerine Mehmet Can Aydın, Enis Bardhi ve Enis Destan'a şans verdi.

        Trabzonspor müsabakaya, Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan ilk 11'i ile çıktı.

        Trabzonspor'da yedeklerde ise Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Fernandez, Hüseyin Türkmen, Kerem Şen, Ognjen Bakic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.

        Karadeniz ekibinde geleceğe yönelik olarak transfer edilen Ognjen Bakic de lisansının çıkarılmasının ardında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

        Maç öncesi seremoniye Antalyasporlu futbolcular, "Türkiye'nin ilk astronotu çok yakında uzayda" yazılı pankartla çıktı.

        Karşılaşma öncesi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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