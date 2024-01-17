Antalya'da sahilde ceset bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahile vurmuş ceset bulundu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahile vurmuş ceset bulundu.
Çenger Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Başı ve bir kolu olmadığı belirlenen ceset, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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