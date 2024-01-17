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        Antalya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü

        Antalya'nın Finike ilçesinde yolun kenarında bekleyen kişi, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:43
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        Antalya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü
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        Antalya'nın Finike ilçesinde yolun kenarında bekleyen kişi, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        M.Y. idaresindeki 65 ACB 351 plakalı beton mikseri, Kumluca-Finike kara yolu Tır Parkı Kavşağı'nda, yol kenarına park ettikleri otomobilin yanında duran Atilla Gündüz ve Doğan Gündüz'e çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada Doğan Gündüz hayatını kaybetti, mikser sürücüsü ve Atilla Gündüz ise yara almadan kurtuldu.

        Ölen Gündüz'ün cenazesi incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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