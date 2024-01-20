Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        IKF Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri, Antalya'da sona erdi

        Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından düzenlenen Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri, Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 22:09 Güncelleme: 20.01.2024 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        IKF Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri, Antalya'da sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından düzenlenen Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri, Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun destekleriyle Kemer'de Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'den Yıldız Teknik Üniversitesi KT ve Kocaeli Üniversitesi SC KT ile Almanya'dan Schweriner KC ve Portekiz'den CCCD Carnaxide kulüpleri mücadele etti.

        Finaller sonucunda, Alman ekibi Schweriner KC şampiyon oldu.

        Turnuvanın ödül töreninde katılan IKF Satellite Şampiyonası üst düzey yöneticisi Frank Buvens, temmuz ayında gerçekleştirilecek Korfbol Dünya Şampiyonası'nın da Kemer'de yapılacağını açıkladı.

        Buvens, Kemer'deki organizasyonun çok başarılı geçtiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        Edirne'de kaza: 11 yaralı
        Edirne'de kaza: 11 yaralı
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        İki ileri bir geri!
        İki ileri bir geri!
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Boş apartmanda yaktığı ateş, kollarını ve boynunu yaktı
        Boş apartmanda yaktığı ateş, kollarını ve boynunu yaktı
        Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 2-1
        Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 2-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig