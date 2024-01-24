Finike'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İclal Zeynep Babacan'ın kullandığı 07 AGL 139 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Gökliman Koyu yakınlarında Nazım Coşgun'un kullandığı 34 DFF 195 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin biri yol kenarına, diğeri makilik alana düştü. Kazada, Gülsüm Gültekin, Serpil Coşgun ve Ayşe İpek Coşgun yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibince Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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